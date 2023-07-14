CHP’li Taşkın’dan tüm partilere ‘sessiz kalmayın’ çağrısı: ‘KHK mağduriyetlerini çözelim’

TR724'te yer alan habere göre Saadet Partisi’nin KHK’ların hak ihlalleri hakkında verdiği grup önerisi üzerine CHP Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın tüm partilere seslenerek KHK mağduriyetlerinin çözümü için adım atılmasını istedi.

Yüksel Taşkın şu ifadeleri kullandı:‘‘Uzun süredir KHK’larla oluşan mağduriyetleri Türkiye’nin çok farklı yerlerinde dinliyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda siyasetçiler ve bizler gerçekten üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiremedik ve başarılı olamadık diye düşünüyorum. Hem muhalefete ve iktidara bu konuda eleştiri getirebilirim.Şöyle bir sıkıntı var; ne zaman bu ciddi mağduriyeti dile getirsek ki; Anadolu’nun her yerinde KHK mağdurlarıyla karşılaşıyoruz. Ne zaman bu mağduriyetlerden bahsetsek, herkes kendi mağduriyetine sevdalı, herkes kendi mağduriyetinden bahsediyor. Mağduriyet yarıştırmaya başlıyoruz. Artık bu duygudan çıkalım, biraz empati kuralım, biraz diyaloğa şans verelim.Elbette darbe ikliminin arkasından bazı konuların konuşulması kolay değildi. Ama artık bir normalleşme yaşamamız gerekiyor. Ve bu olağanüstü mağduriyetlere bir neşter vurmamız gerekiyor. Bu konuda iktidara çok büyük bir pay düşüyor.130 bin kişi kamudan atıldı, irtibat ve iltisak kavramları üzerinden hukukumuz karman çorman edildi. Bu iki kavramın Türk hukuk sisteminde yeri yoktur ve bu iki kavram üzerinden yakılan canlar vicdanlarda çok büyük yük oluşturmaktadır.Aynı fiili gerçekleştirmiş bir kişi suç demiyorum, o fiili gerçekleştirmiş kişi devlette, bürokraside, siyasette yükseliyor, önü açılıyor ama gariban bir vatandaşsa, herhangi bir gruba veya cemaate sempatisi olmuşsa bu kişi sivil ölüme terk ediliyor aynı fiilden dolayı. Ayıptır, bunun üzerine gitmemiz lazım, çözmemiz gerekir.Çok büyük başka bir sıkıntı daha var suçun bireyselliği; varsa suçu bir birey işlemiş bütün aile cezalandırılıyor. Bu yüzden intihar edenler var, bu yüzden gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayanlar var. Bu konuya daha vicdanlı yaklaşmamız gerekiyor.Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu çok nettir; biz evrensel hukuk ve vicdan çerçevesinden bakıyoruz. Evrensellikle öyle çok karmaşık bir şey değil, ‘kendin için istemediğin bir şeyi başkası için de isteme’ evrenselliğin temelidir. 2018 seçim bildirgemiz bu konuda çok zengin maddeler içeriyordu. ‘OHAL’den mağdur olan yurttaşların mağduriyetleri evrensel hukuk ilkeleri ve demokratik değerler çerçevesinde gidereceğiz’ demiştik.Yine Prof. Dr. Kaboğlu’nun 2021’de sunduğu bir kanun teklifi var; ‘OHAL KHK’larıyla işlerini kaybetmiş ve yargı kararlarıyla suçsuz bulunmuş, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı almış, haklarında bir soruşturma bulunmayan kişilerin görevlerine dönmelerini sağlayacağız.’ demişiz.Gelin bu konuda adımlar atalım, bu konudaki sıkıntıları ferahlatalım, biz siyasetçilere bu görev düşüyor. Biz burada hamaset değil siyaset yapmakla yükümlüyüz.Taze bir vekil olarak acı bir gözlemimi paylaşmak istiyorum; burada partiler hamasete çok yükleniyor, neredeyse her partiden sözcüler kendi ideolojik pozisyonunu deklare ediyor, adeta ideolojik bir iman tazeleme mevzu var burada.’’