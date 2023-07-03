Samanyolu Haber /Gündem / ABD, ATACMS füze sistemi vermeyi görüşüyor /03 Temmuz 2023 10:30

ABD, ATACMS füze sistemi vermeyi görüşüyor

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor. The Wall Street Journal, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği ATACMS füze sistemini tedarik etmeye çok yakın olduğunu yazdı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Haziran ayının başında Ukrayna’nın başlattığı taarruz özellikle Zaporojya hattında devam ediyor ancak beklenenden daha çok kayıp veren Ukrayna ordusu ilerlemekte oldukça güçlük çekiyor.

Zaporojye istikametinde Vremievsky alanında şiddetli çatışmalar devam etti. Bugüne kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu alanlarda önemli bir başarı elde edemedi.

The Wall Street Journal, Washington yönetiminin, Ukrayna’nın gözle görülür bir başarı elde edemediği taarruz için, cephe gerisini vurarak Rusya karşısında üstünlük kazanması adına Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği ATACMS füze sistemini tedarik etmeye çok yakın olduğunu yazdı.

Ukrayna'ya daha önce verilen HIMARS platformları üzerinden ateşlenen ATACMS hassas güdüm füzeleri 310 km ötedeki hedefleri 1 metrelik hata payıyla vurabiliyor. 

Öte yandan Politico dergisi Ukrayna'nın talep ettiği misket bombalarını da bir sonraki pakette alma şansının yüksek olduğunu yazdı. Habere göre karşı taarruzun gidişatını izleyen ABD yönetimi bu bombaları vermeye çok yakın. Batı basını daha önce Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası verdiğini iddia etmiş, ancak Türk yetkililer bu iddiaları yalanlamıştı.

Ukrayna, Prigojin olayını artıya geçiremedi

Rusya’da yaşanan Wagner isyanının Rus birliklerine Ukrayna'daki eylemleri üzerinde negatif bir etkisi olmadığı belirtildi.

Amerikan merkezli Uluslararası Savaş Araştırmaları Enstitüsü ISW Analistleri, hem Rus hem de Ukraynalı kaynaklara dayandırarak, çatışmanın tüm cephe hattı boyunca her zamanki gibi devam ettiğini duyurdu.

ISW analistlerine göre, Prigojin ile Lukaşenko arasında Rusya Savunma Bakanlığı liderliği için yapılan anlaşmanın sonuçları belirsizliğini koruyor, çünkü Savunma Bakanlığı’ndaki herhangi bir değişiklik Prigojin'in zaferi anlamına gelecek.
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