Dünya Bankası raporunda Türkiye detayı: Sıralamada ilk 10’da









Dünya Bankası’nın en son 20 Haziran tarihinde güncellenen “Gıda Güvenliği” raporuna göre en yüksek gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 471 artış ile Venezuela’da gerçekleşti. Mayıs ayında en yüksek ikinci gıda enflasyonu yüzde 350 ile Lübnan’da görülürken, Zimbabve yüzde 117 ile üçüncü sırada yer aldı.





TÜİK verilerine göre mayıs ayında gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 52 arttığı Türkiye ise kendine 10. sırada yer buldu.





İlk 10’u oluşturan diğer ülkeler Arjantin, İran, Surinam, Mısır, Lao ve Sierra Leone oldu.





Endeksler yükseldi

Rapora göre son 2 haftada; tarım ve tahıl endeksi yüzde 4, buğray endeksi yüzde 7, mısır endeksi yüzde 3, pirinç endeksi ise yüzde 2 yükseldi.





Yıllık bazda bakıldığında ise mısır endeksi yüzde 20, buğday endeksi yüzde 3 geriledi. Ancak, son 1 yılda pirinç endeksi yüzde 10 yükseldi.





Dünya Bankası’na göre 5 Haziran itibarıyla 20 ülke 27 gıda ürününün ihracatı yasaklayan kararlar alırken, 10 ülke ise 14 ürünün ihracatını kısıtlayan kararları uygulamaya koydu.





TÜİK ve ENAG verileri

TÜİK verilerine göre mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,04 artarak üst üste 53. ayda da yükselmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59’a gerilemişti.





ENAG, mayıs ayında tüketici fiyatlarının yüzde 7,35 oranında arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 109,01 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.





Ünlü ekonomist Steve Hanke ise Türkiye’de haziran ayı enflasyonunun yüzde 63 olduğunu hesaplamıştı.