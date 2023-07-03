Samanyolu Haber /Gündem / Beşar Esad’ın oğlu Moskova’da Üniversite bitirdi /03 Temmuz 2023 10:40

Beşar Esad’ın oğlu Moskova’da Üniversite bitirdi

Hafız Esad, Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Hafız Esad, Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en büyük oğlu Hafız, Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Hafız Esad, Moskova Devlet Üniversitesinde Mekanik ve Matematik Fakültesi'nde Master eğitimini kırmızı diploma ile tamamladı. Mezuniyet törenine Suriye lideri Esma Esad'ın eşi de katıldı.

Beşar Esad’ın büyük oğlunun Rusya'ya okumaya gideceği 2016 yılında medyada yer almıştı. Aynı zamanda Hafız Esad, Malezya'daki Matematik Olimpiyatı’nda madalya kazanmıştı.
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