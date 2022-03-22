Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden: Putin, Ukrayna'da köşeye sıkıştı /22 Mart 2022 10:48

ABD Başkanı Biden: Putin, Ukrayna'da köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da "köşeye sıkıştığını" ve bu durumun kimyasal veya biyolojik silahlar kullanması ihtimalini artırdığını savundu. Başkent Washington'da konuşan Biden Rusya'nın yeni "sahte operasyonlara" hazırlandığına inandığını belirtti.

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Biden "Aynı zamanda Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar olduğunu söylüyorla. Bu, her ikisini de kullanmayı düşündüklerine yönelik net bir işaret" dedi.

BD ve müttefiklerinin yetkilileri Rusya'nın bu tür silahları kendi kullanmasından önce sahte kimyasal silah iddialarını dile getirebileceğini birçok kez söylemişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterini kimyasal ya da biyolojik silahlar kullanmaları halinde, sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulunmuştu.

Hindistan'a eleştiri

Biden ayrıca, dörtlü müttefikler ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasında sadece Hindistan'ın Rusya'ya verdiği tepkinin "biraz sallantılı" olduğunu söyledi.

ABD, Japonya ve Avustralya Rusya'ya karşı ambargolar koyarken, Hindistan bunu yapmadı ve BM'de Moskova'yı kınayan üç oylamaya katılmadı.

Hindistan büyüyen gerilimin "derin bir kaygı" yarattığını söylemiş ve sorunların sadece diplomatik diyalogla çözülebileceğini vurgulamıştı. Rusya Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi ve Delhi yönetimi Rusya'dan indirimli ham petrol satın almayı da değerlendiriyor.
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