Et ve Süt Kurumu ete yüzde 48 zam yaptı

Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yeni zamma göre; 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. Böylece kurum ete yüzde 48 zam yapmış oldu. Öte yandan marketlerde satılan etin ve kıymanın kilosu ise daha pahalı. Örneğin Migros’ta dana kuşbaşı 154,66 Dana kıyma 104,67 TL’den satılıyor.





Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı.Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.



