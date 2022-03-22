Samanyolu Haber /Dünya / Çin’deki uçak kazasından kurtulan olmadı /22 Mart 2022 10:37

Çin’deki uçak kazasından kurtulan olmadı

Çin’de dün düşen uçaktaki 132 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

Çin’deki uçak kazasından kurtulan olmadı



Çin’de dün düşen uçaktaki 132 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.  Çin Devlet Televizyonu, uçak kazasının enkazında devam eden kurtarma çalışmalarında kurtulan olmadığını duyurdu. 


Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının, Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgeye düştüğü belirtilmişti.


Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve mürettebattan 9 kişi taşıyordu.

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