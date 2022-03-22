FED Başkanı Powell: Faiz artışında daha agresif olabiliriz

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faiz artırımında daha agresif olabileceklerini açıkladı. Fed Başkanı Powell, "Bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak, bunu yapacağız" dedi.







Powell, Ulusal İş Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, iş gücü piyasasının çok güçlü, enflasyonun çok yüksek olduğunu söyledi.Fed Başkanı Powell, güçlü iş gücü piyasasını korurken fiyat istikrarını yeniden sağlamaya kararlı olduklarını belirtti. Powell, "Fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için gerekli adımları atacağız. Özellikle, bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak, bunu yapacağız. Nötr önlemlerin ötesine ve daha sıkı bir duruşa geçmemiz gerektiğine karar verirsek bunu da gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.





Enflasyon görünümü kötüleşti





Enflasyon görünümünün önemli ölçüde kötüleştiğine belirten Powell, görünümün bu yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce bile önemli ölçüde bozulduğunu anlattı. Powell, "Dünya nihayetinde yeni bir normale alıştıkça, umut edilen arz yönlü iyileşmenin zaman içinde gelmesi muhtemel görünmeye devam ediyor, ancak bu rahatlamanın zamanlaması ve kapsamı oldukça belirsiz." Şeklinde konuştu.





Rusya'nın saldırısı dünya ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilir





Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomiyi ve para politikasını nasıl etkileyeceği sorusuna değinen Powell, şu cevabı verdi; "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünya ekonomisi ve ABD ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu etkilerin büyüklüğü ve kalıcılığı oldukça belirsizdir ve gelecek olaylara bağlıdır. Rusya, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri ve Ukrayna, bilgisayar çiplerinin üretiminde kullanılan neon ve buğday da dahil olmak üzere birçok emtianın da önemli bir üreticisi. Bu kadar geniş bir emtia yelpazesinde önemli piyasa bozulmalarına ilişkin yakın zamanda bir deneyim bulunmamakta. Yüksek petrol ve emtia fiyatlarının doğrudan etkilerine ek olarak işgal ve ilgili olayların yurt dışındaki ekonomik faaliyeti kısıtlaması ve ABD ekonomisini etkileyecek tedarik zincirlerini daha fazla bozması muhtemel."





Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biriyiz





Powell, ABD'nin artık petrol fiyatlarındaki şokları atlatmak için çok daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olduklarını ve ülke ekonomisinin 1970'lere göre önemli ölçüde daha az petrole bağımlı olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın ekonomi üzerinde karışık etkileri olduğuna dikkati çeken Powell, söz konusu artışların hanehalkı gelirlerini dolayısıyla talebi düşürdüğünü ancak zamanla sondaj yatırımlarını artırdığını ve genel olarak petrol üreten bölgelere fayda sağladığını aktardı. Powell, "Petrol şokları ABD ekonomisindeki çıktı üzerinde baskı yaratma eğiliminde, ancak 1970'lerdekinden çok daha az. Ekonominin yumuşak bir iniş gerçekleştirmesinin mevcut bağlamda basit değil. Bugün ekonomi çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumdayız. “ dedi.

FED, mart ayı toplantısında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.



