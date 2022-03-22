IŞİD döneminden kalan toplu mezarda 143 ceset bulundu









Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde, IŞİD'den kalma toplu mezar bulundu. IŞİD’in bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürüldüğü tahmin edilen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi. Ninova Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin merkezi Musul kentindeki Er-Rifaii bölgesinde bir toplu mezar bulundu. Cesetlerin Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği aktarıldı.





Irak'taki toplu mezarlarda 6 ila 12 bin kişiye ait ceset kalıntıları olduğu tahmin ediliyor. IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



