Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Trump seçim gecesinden sonra ilk kez... /11 Kasım 2020 22:52

ABD Başkanı Trump seçim gecesinden sonra ilk kez...

ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, mevcut Başkan Donald Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

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ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti.

ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı.

Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti.

Trump'a eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti. Törende saygı duruşunun ardından kalıntıları tespit edilmemiş hayatını kaybeden ABD askerlerine adanmış bir anıt olan Meçhul Asker Mezarına çelenk konuldu.
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