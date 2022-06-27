ABD: 'Biden ve Erdoğan arasında şu anda belirlenen bir program yok'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'da ABD'li gazetecilere açıklamalarda bulundu.







Jake Sullivan, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını, ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini" söyledi.





Sullivan, Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirterek, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.





Sullivan ayrıca, Erdoğan ile Biden arasında olası bir ikili görüşme ihtimaline ilişkin ise "Şu anda belirlenen bir program yok. Ancak gelecek 24 saat içinde ne olacağını bir görelim, birtakım hareketlilikler var" dedi.