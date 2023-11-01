Samanyolu Haber /Gündem / ABD bombardıman uçakları İncirlik'e geldi /01 Kasım 2023 10:03

ABD bombardıman uçakları İncirlik'e geldi

ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosu'nda görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi.

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Adana'daki İncirlik Üssü, İsrail'in Gazze'de binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılarıyla birlikte protestoların adreslerinden biri haline gelmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ABD ordusunun ortak kullandığı üsse, ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları getirildi.

Uçakların uzun süredir planlanan "bombardıman görev gücü eğitim misyonu" kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldiği belirtiliyor.

Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı.

B-1B bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falcon'ları da içerecek şekilde, önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edildi.

ABD'Lİ KOMUTAN: ÜSSÜN YETENEKLERİ BENZERSİZ

ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu" dedi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Schoeneberg, bunun, "üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösterdiğini" vurguladı.
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