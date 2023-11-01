Samanyolu Haber /Spor / NBA'de Cedi Osman son anda galibiyete ulaştı! /01 Kasım 2023 10:07

NBA'de Cedi Osman son anda galibiyete ulaştı!

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 115-114 mağlup etti.

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NBA'de normal sezon heyecanı, bu gece oynanan üç karşılaşmayla devam etti.

New York Knicks, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 109-91 mağlup etti.

Julius Randle ve Jalen Brunson 19'ar sayı atarak Knicks'in en skorer oyuncuları oldular. RJ Barrett 16 sayı ve 3 ribaundla oynarken, Immanuel Quickley benchten gelerek 18 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.

Cavaliers'ın en etkili ismi olan Donovan Mitchell, karşılaşmayı 26 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Evan Mobley 6 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve 2 blok kaydetti. Georges Niang ise 11 sayıyla oynadı.

SPURS, SUNS'I SON HÜCUMDA YENDİ

San Antonio Spurs, Footprint Center'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 115-114 mağlup etti.

Keldon Johnson, bitime 6,8 saniye kala Kevin Durant'ten topunu çalıp potaya giderek ve maçı kazandıran turnikesinde isabet bularak, Spurs'ün bu geceki kahramanı oldu.

Johnson karşılaşmayı 27 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla tamamlarken, Victor Wembanyama 18 sayı, 8 ribaund ve 4 blokla, Devin Vassell ise 18 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla, temsilcimiz Cedi Osman ise 19 dakikada 9 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı, 1 asist ve 2 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.  

Suns cephesinde Kevin Durant 26 sayı, 2 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla takımının en skorer ismiydi. Eric Gordon 20 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynarken, Grayson Allen ise 19 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.

CLIPPERS, MAGIC'İ RAHAT GEÇTİ

Los Angeles Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Orlando Magic'i 118-102 mağlup etti.

Clippers'ta Paul George 27 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla takımın en skorer oyuncusu oldu. Russell Westbrook 18 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 5 top çalmayla oynarken, Bones Hyland 17 sayı ve 3 asistle, Norman Powell ise 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Magic'te Paolo Banchero 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 4 top çalmayla mücadele etti. Franz Wagner 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynarken, Markelle Fultz 12 sayı ve 5 ribaund, Jalen Suggs ise 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydetti.
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