Samanyolu Haber /Politika / “Kritik davalarda bir grup oturup hukuk dışı yöntemler bulup mağduriyeti uzatıyor” /01 Kasım 2023 09:58

“Kritik davalarda bir grup oturup hukuk dışı yöntemler bulup mağduriyeti uzatıyor”

Adalet Günlüğü programında deneyimli avukatlar Kemal Aytaç ve Kamil Tekin Sürek, Gezi davasını ve yerel mahkemenin kararını tartıştı. Avukatlara göre bu tür kararlar çıktıklarında bir grup oturup hukuku dolanan cinlikler yapıyor.

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Anayasa Mahkemesi Gezi davasından hüküm giyen 8 kişiden biri olan Avukat Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi ve mahkemeye ne yapması gerektiğini söyledi. Aradan geçen bir hafta boyunca İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını sürüncemede bıraktı ve dosyayı sadece başkanın imzasıyla Yargıtay 3. Dairesine gönderdi.

Hatay’dan milletvekili seçilen Can Atalay’ın tutukluluğu sürerken Yargıtay’ın ne yapacağı merak konusu. İki deneyimli avukat Kemal Aytaç ile Kamil Tekin Sürek, Gezi davasını ve bundan sonraki süreci Adalet Günlüğü programında tartıştı.

Avukatlara göre Gezi davalarında hukukla açıklanamayacak şeyler yaşandı. Bu durumun birçok dava için geçerli olduğunu söyleyen Avukat Sürek, “Aslında yaptıklarının AYM ya da AİHM tarafından insan hakkı ihlali olarak tespit edileceğini onlar da biliyor. Bir grup insan oturuyor böyle cinlikler, hukuk dışı yöntemler buluyorlar” dedi.

Yargıda bir grubun yurttaşların anayasal ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklı haklarından yararlanmasına tahammülü olmadığını söyleyen Sürek’e göre Yargıtay Atalay dosyasını yerel mahkemeye geri gönderecek.

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