Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'dan 'Korkunç hızlı' yeni bilgisayarlar tanıtımı /01 Kasım 2023 09:24

Apple'dan 'Korkunç hızlı' yeni bilgisayarlar tanıtımı

Apple, "Korkunç hızlı" etkinliğinde M3 işlemcisiyle güncellediği 14 ve 16 inçlik MacBook Pro ve 24 inçlik iMac modellerini tanıttı.

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Apple düzenlediği "Scary Fast" etkinliğinde 14 inç ve 16 inçlik MacBook Pro'ları M3 işlemciyle güncellerken, M2 işlemcinin hiç yenilenmediği 24 inçlik iMac'i de M3 işlemcisiyle güncellediği modelini tanıttı.

En yeni iMac modeli, M1 işlemciye sahip son iMac'e kıyasla iki kat daha hızlı olacak. Öte yandan yeni iMac modelinin en popüler 27 inçlik modellerden 2,5 kata kadar daha hızlı olduğu öne sürüldü.

M3 sekiz çekirdekli bir CPU'ya ve 10 çekirdeğe kadar GPU'ya sahiptir. Grafik çekirdeklerinin ışın izlemeyi desteklediği de belirtildi. İşlemci 16 çekirdekli bir Neural Engine'e ve 24 GB'a kadar birleşik bellek desteğine de sahip.

Apple, 2021'deki M1 iMac ile karşılaştırıldığında, M3 destekli sürümün Safari'de ve Microsoft Excel gibi uygulamalarda yüzde 30'a varan hız artışı sağlayacağını söylüyor.

Şirket, oyunların da yüzde 50'ye kadar iyileştirilmiş kare hızlarında çalışacağını belirtiyor.

Apple'ın M3 işlemcili iMac modelleri 1,249 dolardan (49.999 TL) ön siparişe açıldı. Cihazın 10 Kasım'da genel satışa çıkacağı duyuruldu.

Apple M3 işlemcili 14 inçlik MacBook Pro modelini 1.599 dolardan (62.999 TL) satışa sunuyor. Ayrıca 14 inçlik dizüstü bilgisayarın ilk kez bu kadar düşük bir fiyata ulaştığı belirtildi.
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