ABD bu skandalla çalkalanıyor... Görüntüler sızdı!

Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.





ABD'deki silah yasası bu Saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia gelmişti.





Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.





GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI SIZDI





Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddiayı destekleyen yeni görüntüler sızdı.





Görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun okulun içinde hazır halde beklediği ancak saldırgana müdahale etmek için hiçbir girişimde bulunmadığı anlar yer aldı.





