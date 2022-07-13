Samanyolu Haber /Gündem / ABD bu skandalla çalkalanıyor... Görüntüler sızdı! /13 Temmuz 2022 10:34

ABD bu skandalla çalkalanıyor... Görüntüler sızdı!

ABD Teksas'tan gelen güvenlik kamerası görüntülerini konuşuyor... Bir ilkokula saldıran 18 yaşındaki Salvador Ramos'a müdahale etmek için olay yerine giden polislere ait görüntüler sızdı. İşte ABD'yi ayağa kaldıran o anlar...

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Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

ABD'deki silah yasası bu Saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia gelmişti.

Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI SIZDI

Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddiayı destekleyen yeni görüntüler sızdı.

Görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun okulun içinde hazır halde beklediği ancak saldırgana müdahale etmek için hiçbir girişimde bulunmadığı anlar yer aldı.

SALDIRI SÜRERKEN ELLERİNİ TEMİZLEMİŞ!

New York Post'ta yer alan habere göre, sızdırılan 77 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünde bir polisin saldırgan hala okulun içerisindeyken el dezenfektanı kullandığı görüldü.

Bir başka polisin ise saldırı devam ettiği sırada cep telefonu ile oynadığı görüldü. Kısa sürede viral olan görüntülere tepkiler de gecikmedi.

Binlerce ABD'li sosyal medya kullanıcısı polisin rahat tavırlarını eleştiri yağmuruna tuttu.

KURBANIN BABASI BU SÖZLERLE DUYRUMUŞTU

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdahale etmediklerini açıklamıştı.

10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer vermişti;

'Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar.'

'ÇEVREDEKİLER POLİSLERE YALVARDI'

İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söylemişti.

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