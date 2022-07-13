AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

İstanbul'da AKP'nin en çok oy aldığı ilçelerden Esenler'de yapılan ve Medyali TV adlı YouTube kanalında yayımlanan bir sokak röportajlarında vatandaşlara "Ekonomiden memnun musunuz ve yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. AKP'yi destekleyen bir kadının ekonominin iyi olduğunu belirterek iktidarı savunduğu sırada araya giren küçük bir çocuk kadının sözlerine tepki gösterdi.



12 yaşında olduğu öğrenilen çocuk "Benim Babam daha benim bilgisayarımı yaptıramıyor. Neden? Çünkü bankaya borcu var. Benim bilgisayarım 2009'da yapılmış." dedi. Çocuğun "Ekonomi iyiyse bana dondurma ısmarlasana" demesi üzerine kadın oradan uzaklaştı.



Muhabirin "Oğlum senin bu yaşta bunları bilmen bile yanlış demesi üzerine çocuk şöyle yanıt verdi:



"Doğru abi doğru. Bizi bu hale sokanlara soracaksın. İş var ama para vermiyorlar. Adam asgari ücret ile çalıştırıyor. 5 kişilik bir aileyi asgari ücretle nasıl geçindireceksin."



Medyayı takip etmesinin sebebini gündemin ekonomi olmasına bağlayan çocuk, Suriyeliler ile ilgili ise, "Adamın kendi ülkesine bir hayrı yok, bizim ülkemize ne hayrı dokunsun" ifadesini kullandı.