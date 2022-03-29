Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden Ortadoğu'daki İran karşıtı bloğa 'nükleer' mesaj /29 Mart 2022 20:00

ABD cephesinden Ortadoğu'daki İran karşıtı bloğa 'nükleer' mesaj

İran'ın nükleer programı İsrail'i rahatsız etmeye devam ederken, bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrailli mevkidaşına bir söz verdiği iddia edildi.

ABD cephesinden Ortadoğu'daki İran karşıtı bloğa 'nükleer' mesaj

İran yönetiminin sürdürdüğü nükleer faaliyetler tartışma konusu olmaya devam ederken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

ABD yönetiminin, İran ile olası bir nükleer anlaşma sonrasında Tahran yönetiminin nükleer silah edinmesine imkan vermeyeceklerini ifade ettiği belirtildi.

ORTADOĞU'DAKİ İRAN KARŞITI BLOĞA 'NÜKLEER' MESAJ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile yapılma ihtimali olan nükleer anlaşmanın öncesinde, İsrail'e ve Körfez'deki müttefiklerine İran'ın asla nükleer silahı elde etmeyeceğine dair güvence vermeye çalıştı.

İsrail dışişleri bakanı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, “En önemli unsur söz konusu olduğunda, göz göze bakıyoruz” dedi. "İkimiz de hem fikiriz, ikimiz de İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağına kararlıyız."

ABD; Negev Zirvesi öncesinde Bahreyn, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'den oluşan İran karşıtı ittifaka Tahran'ın Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılması talebini kabul etmeyeceklerine dair de tekrar garanti verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD cephesinden Ortadoğu'daki İran karşıtı bloğa 'nükleer'... Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:52