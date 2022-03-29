Macron'dan seçim kanpanyası için ezber bozan tercih

Gelişen teknoloji ile birlikte artık seçimlerin de çehresi değişmeye başladı. Fransa'da 10 Nisan tarihinde yapılması plananan cumhurbaşkanlığı seçimleri de sıra dışı bir kampanyaya sahne oluyor.





Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macron’a ithaf edilen bir Minecraft sunucusu açtığını duyurdu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre 10 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde tekrar aday olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyasının bir parçası olarak popüler oyunlardan biri olan Minecraft'ta sunucu açtı. 10 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde tekrar aday olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyasının bir parçası olarak popüler oyunlardan biri olan Minecraft'ta sunucu açtı.





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Fransa, cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken, Emmanuel Macron'un kampanya ekibi, Macron’a ithaf edilen bir Minecraft sunucusu açtığını duyurdu.Ekip, "Emmanuel Macron avec vous" (Emmanuel Macron sizinle beraber) isimli Twitter hesabından, Minecraft sunucusuna ait bir IP adresi paylaştı.Sunucuya girenler Macron'un propaganda afişlerinin yanı sıra Macron'un köpeği Nemo’yu görebilecek ve kampanya süreciyle ilgili bilgilere ulaşabilecek.10 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerin kampanya süreci resmi olarak 28 Mart'ta başladı.