Samanyolu Haber /Gündem / Tunç Soyer'den Buca Metro için yeni girişim /29 Mart 2022 19:35

Tunç Soyer'den Buca Metro için yeni girişim

Bir süre önce mahkeme kararı sonrası durudulması istenen İzmir'deki Buca metro projesiyle igili yeni bir gelime yaşandığı aktarıldı.

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Dev bir proje olarak duyurulan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da temel atma törenine katıldığı İzmir'deki Buca metro projesinin bir süre önce mahkemede alınan karar neticesinde durulması istenmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ise söz konusu kararla ilgili yeni bir girşimde bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen Buca Metrosu’nun yapım ihalesine ilişkin kararı temyize taşıdı. Büyükşehir Belediyesi bugün kararla ilgili Danıştay’a başvuruda bulundu. Başvuru Danıştay 13. Dairesi tarafından değerlendirilecek.

İhalede son aşamaya kalan Nurol A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. iş ortaklığı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme ihalenin karar sürecine yönelik işlemlerinin iptali yönünde hüküm vermişti.

EBRD İTİRAZI REDDETTİ

Nurol A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. iş ortaklığı ayrıca Buca Metrosu’nun yapım ihalesine ilişkin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na da (EBRD) itirazda bulunmuş, EBRD ise itirazın reddine karar verildiğini açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi EBRD’nin temyize tabi olmayan bu nihai kararını, ihale komisyonun Buca Metrosu kararının onayı olarak değerlendirmişti.

İHALE SÜRECİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu için "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol - Buca Arası Yapım İşi” ihalesi açmıştı. Uluslararası ihalede 13 firma ön yeterlilik alabilmiş ve bunlardan 8’i ihaleyi alabilmek için yarışmıştı. Değerlendirme sonucunda ihale Gülermak A.Ş.’ye verilmişti. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni 14 Şubat’ta yapılmış, tören için İzmir Buca’ya akın etmişti.

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