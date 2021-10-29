Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden Türkiye ile ilgili F-35 açıklaması /29 Ekim 2021 00:50

ABD cephesinden Türkiye ile ilgili F-35 açıklaması

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin F-35 programı ve F-16 savaş uçağı alımı konusundaki durumuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE PROGRAMA DAHİL DEĞİL"

Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok" değerlendirmesinde bulundu.
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