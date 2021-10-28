Mansur Yavaş'a o soru soruldu

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Osman Nuri Cerit imzası taşıyan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine Ankara projeleri hakkında bilgi verdi. Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise “Şu anda Ankara’ya hizmete odaklandım” yanıtını verdi





Aralarında Sputnik’in de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve büyükelçiliklerin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığından, merkezi hükümetle ilişkilere, Ankapark projesinden, önceki belediye başkanı Melih Gökçek hakkından gerçekleştirdiği suç duyurularına ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Bahçesi açılışına ise kendisinin davet edilmediğini açıkladı.





‘Şu anda Ankara’ya hizmet ediyorum’





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözleri hatırlatılan Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüp düşünmediği soruldu. Yavaş bu soruya, "Ankara halkı beni Ankara Belediye Başkanlığı ve Ankara’yı yönetmek için seçti. Belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanma gibi bir niyetim yok. Öncelikli olarak 6 milyon Ankaralıya sorumluluğumu yerine getirmem gerekiyor. Onların keyif içinde yaşadığı bir Ankara, konfor içinde yaşadıkları bir Ankara, açta açıkta kimsenin olmadığı bir Ankara hedefliyorum. Bu vaadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yapılan anketler hep bizim dışımızda yapılıyor. Ankara için yaptığımız hizmetlerinden duyulan memnuniyet bir şekilde Türkiye’ye yansıyor. Sayın Akşener iltifat etmiş, kendisi düşüncesini belirtmiş ama kendisi ile görüşmüş değilim” cevabını verdi.





Kara kış fonu





Ankara’daki dar gelirli vatandaşlar için 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'nin detaylarını açıklayan Yavaş, "Pandemiyi fırsat bilerek insanlarımızın birbirleri ile dayanışmalarını sağladık. Binlerce insan birbirini tanımadan görmeden birbirlerine destek oldu. Bu yılda pandemi devam ediyor. Çok soğuk bir kış olacak. Ekonomik sıkıntı, doların yükselmesi, dünyada yaşanan iklim krizi yaşanıyor. Ülkemizde kuraklıkta var, çiftçilerimiz üretim yapamadı. Bu nedenle böyle bir fon hazırlandı. Genel başkanımızın açıklamasından sonra bir haftada hazırlıklarımız tamamladık. 28 bin ailenin kartlarına 2 bin 150 lira yatırmıştık. 180 bin civarında aileye de doğal gaz yardımı vereceğiz. Biz yönettiğimiz kentte hiç kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz” dedi.





‘Millet bahçesi açılışına çağırılmadım’





Ankara Büyükşehir Belediyesinin karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 'millet bahçesi' açılışına davet edilmediğini belirten Yavaş, "Benim rekabetim yok ben işbirliğine açığım. Zaman zaman işbirliği oluyor. Zaman zaman da bize hiç sorulmadan bazı şeyler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor ve yetkilerini kullanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.



