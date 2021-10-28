Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'un adı mı değişiyor? /28 Ekim 2021 22:56

Facebook'un adı mı değişiyor?

Facebook'unkurucusu Zuckerberg Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse dair açıklamalarda bulundu. Zuckerberg halihazırda uzun süredir bu fikrin dünyanın geleceğini oluşturacağına inanıyor. Öyle ki bünyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulmaları da barındıran Facebook'un adını değiştireceği de iddialar arasında.

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Düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg metaverse dair açıklamalarda bulundu.

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Zuckerberg sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteriyor. Mark Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileştikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi.

Zuckerberg halihazırda uzun süredir bu fikrin dünyanın geleceğini oluşturacağına inanıyor. Öyle ki bünyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulmaları da barındıran Facebook'un adını değiştireceği de iddialar arasında.

Facebook'un kendi sanal evrenine verdiği isim Horizon. Zuckerberg bugün düzenlenen konferansta Facebook Horizon'a ilişkin bilgiler de verdi. Henüz piyasa sürülmemiş olan Horizon'la insanlar sanal ortamda bir araya gelecek.

Bu platform hem iş hem eğlence için kullanılabilecek.

Horizon ayrıca üçüncü parti geliştirmeye açık olacak gibi görünüyor. Şirket sanal evren üzerinden oyun oynanabileceğini belirtti. Zuckerberg, Rockstar Games'in Oculus sanal gerçeklik gözlükleri için GTA San Andreas'ın yeniden tasarlandığını açıkladı.

Facebook Horizon eğitim amaçlı da kullanılabilecek. Facebook içerik üreticilerine 150 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Ayrıca Horizon üzerinde geliştirme yapılması için sertifikalı eğitim de oluşturulacak.

Sanal evrene katılmak Oculus Quest sanal gerçeklik setiyle mümkün olacak. Facebook birkaç yıl önce sanal gerçeklik seti üreten şirket Oculus'u satın almıştı.
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