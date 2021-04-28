ABD cephesinden Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Biden-Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin iyi geçtiğini ifade eden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.





Tepki çeken sözler





ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçme konusunda Türkiye'ye karşı son derece açık bir uyarı yapıldığını kaydeden Blinken, S-400 savunma sistemlerinin ABD'nin güvenliğini riske ettiğini ileri sürerek, Türkiye'nin ve tüm ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerini satın almaktan kaçınmasının 'önemli' olduğunu vurguladı.