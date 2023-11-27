Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de Filistin asıllı üç öğrenciye silahlı saldırı /27 Kasım 2023 09:13

ABD’de Filistin asıllı üç öğrenciye silahlı saldırı

Amerika’nın Vermont eyaletinde Filistin asıllı üç genç silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten polis, saldırının nefret suçu olabileceğini açıkladı. Saldırı, Burlington kentinde, Vermont Üniversitesi yakınlarında Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

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Burlington polis müdürü Jon Murad, yaralardan ikisinin durumunun iyi olduğunu ancak bir yaralının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Kurbanların üçünün de 20 yaşında olduğu ve Şükran Günü tatili nedeniyle bölgede yaşayan akrabalarını ziyaret ettikleri belirtildi. Polisin basına yaptığı açıklamada yolda yürüdükleri sırada silahlı beyaz bir adamın gençlere dört el ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Polis yetkilisi, saldırının hedefi olan gençlerden ikisinin Filistin kimliğinin sembolü haline gelen siyah beyaz kefiye taktıklarını söyledi.

Yaralanan öğrencilerin, Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi öğrencisi Hişam Awartani, Pennsylvania'daki Haverford College öğrencisi Kenan Abdülhamid ve Connecticut'taki Trinity Collage'da okuyan Tahsin Ali olduğu açıklandı. Filistin asıllı öğrencilerin aileleri Amerikalı yetkililere nefret suçu soruşturması başlatılması çağrısında bulundu.

Polis sözcüsü Murad, saldırının amacına ilişkin henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını, nefret suçu olabileceği i·htimali üzerinde durduklarını ve bu konuda federal yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu (ADC) Pazar günü yayınladığı bildiride Filistin asıllı Amerikalı üniversite öğrencilerinin hedef alındığı saldırının, kurbanların Arap olması nedeniyle yapıldığına inanmak için nedenler olduğu kaydedildi. ADC, saldırganın Arapça konuşan kurbanları bağırarak taciz ettiğini, ardından silah ile ateş açtığını iddia etti.

ABD Federal Soruşturma bürosu FBI, saldırıdan haberdar olduğunu açıkladı. FBI New York Merkezi Sözcüsü Sarah Ruane yaptığı açıklamada, yerel soruşturmada olası bir ihlale ilişkin bilgi ortaya çıkarsa FBI’ın soruşturmaya hazır olduğunu bildirdi.
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