Ateşkes anlaşması kapsamında kaç kişi serbest bırakıldı?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada 7 Ekim’deki Hamas saldırısında 4 yaşındaki çocuğun “anne ve babasının katledildiğini” söyledi. Sullivan, üçü kadın ve çocuk, 7’si erkek olmak üzere toplam 9 Amerikan vatandaşı ile Amerika’da çalışma hakkına sahip bir yabancı uyruklunun Hamas elinde rehin olduğunu da bildirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada Batı Şeria’da bir gecede en az 6 Filistinli'nin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.



Hamas, Cumartesi günü geç saatlerde 13 İsrailli ve dört Tayland vatandaşı toplam 17 rehineyi serbest bırakmıştı Pazar günü erken saatlerde de 39 Filistinli mahkum İsrail tarafından serbest bırakıldı. Hamas İsrail’e mahkum beri yine takası anlaşmasını ihlal etmekle suçlarken İsrail bu iddiaları reddetti.



Anlaşma kapsamında İsrail 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Katarlı bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre mahkumlardan 33’ü çocuk 6’sı kadındı. Serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan en dikkat çeken isim 2015 yılında bombalı saldırı düzenlemek ve İsrailli bir polis memurunu yüzünde ve ellerinde ciddi yanıklar oluşmasına neden olmakla suçlanan 38 yaşındaki İsra Jaabis’ti.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Cumartesi günü Gazze'ye yaptığı ziyarette askerlerle bir araya geldi. Rehinelerin tamamı serbest kaldıktan sonra kara operasyonlarına devam hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Hamas'ın hala 200'den fazla rehine olduğunu belirten İsrailli bakan, tüm rehineleri geri getirebilecekleri bir duruma ulaşana kadar Gazze'yi terk ederek savaşı durduramayacaklarını söyledi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD başkanı Joe Biden'ın Cumartesi günü öğleden sonra Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Ah Thani ile görüştüğünü ve rehine anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son durum hakkında bilgi aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler, geçici ateşkes sırasında Gazze ve çevresine insani yardımın artırılmasının sağlandığını açıkladı. Cuma günü Refah sınır kapısına 200 tır yardım gönderildi. Gazze'ye Pazar günü de içinde insani yardım malzemesi bulunan 187 tırın ulaştığı bildirildi.



İsrail dört günlük geçici ateşkes süresinin Hamas tarafından serbest bırakılan her on rehine için, bir gün daha uzatılacağını açıkladı. Katarlı bir sözcü daha yönetiminin ateşkesin dördüncü gününe kadar Gazze'den daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına yönelik bir başka anlaşmaya aracılık etmeyi olduklarını açıkladı