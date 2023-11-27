Samanyolu Haber /Dünya / Wilders: 'Eninde sonunda' Hollanda Başbakanı olacağım /27 Kasım 2023 09:05

Wilders: 'Eninde sonunda' Hollanda Başbakanı olacağım

Hollanda seçimlerinde zafere ulaşan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, 'hükümet kurmak için' gerekirse pozisyonlarını 'ılımlı hale getirmeye devam edeceğini' söyledi.

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Hollanda yapılan son seçimlerde ilk sırada çıkan İslam karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, "eninde sonunda Hollanda'nın başbakanı olacağını" söyledi.

İktidarı kazanmak için gerekirse pozisyonlarını "ılımlı hale getirmeye devam edeceğini" belirten Wilders, "Bugün, yarın ya da öbür gün, Özgürlük Partisi (PVV) hükümetin bir parçası olacak ve ben de bu güzel ülkenin başbakanı olacağım" dedi.

Wilders, X'teki paylaşımında hükümet kurmak için işbirliği yapma konusundaki isteksizlikleri nedeniyle diğer partilere yönelik hayal kırıklığını ifade etti.  

Seçimden üçüncü sırada çıkan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Wilders ile birlikte bir kabinede yer almayacağını ancak kurulacak hükümete dışarıdan destek verebileceğini söylemişti.

Wilders, Yeşilgöz'ün sözlerini "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Yeşilgöz, açıklamasında, "İyi tedbirler alan merkez sağ bir kabineyi kolaylaştırıcı ve yapıcı bir şekilde destekleyeceğiz. VVD'nin bunu yapabileceği yer de artık Meclis'tir." demişti.

22 Kasım'da yapılan seçimi rakiplerinin önünde tamamlayan PVV'nin Hollanda parlamentosundaki sandalyelerin yüzde 25'ini alacağı tahmin ediliyor.

Bu durumda Wilders'in hükümeti kurabilmek için en az iki ılımlı parti ile daha işbirliği yapması gerekecek.
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