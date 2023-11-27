Mısır'dan İstanbul'a giden gemi battı, çok sayıda kayıp var

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında fırtınalı denizde bir kargo gemisi battı. Yunanistan sahil güvenliği, 13 mürettebatın kayıp olduğunu ve bir kişinin kurtarıldığını söyledi.



Gemide sekiz Mısırlı, dört Hintli ve iki Suriyeli olmak üzere 14 kişilik bir mürettebat bulunuyordu.



Komor Adaları'na kayıtlı Raptor'un Mısır'ın İskenderiye kentinden İstanbul'a gitmekte olduğu ve 6.000 ton tuz taşıdığı belirtildi.



Yetkililer, geminin pazar günü sabah 7'de mekanik bir sorun bildirdiğini, bir tehlike sinyali gönderdiğini ve kısa bir süre sonra Midilli'nin yaklaşık 8 kilometre güneybatısında kaybolduğunu bildirdi.



Bir sahil güvenlik sözcüsü bir Mısırlının kurtarıldığını; sekiz ticari geminin, iki helikopterin ve bir Yunan donanma fırkateyninin kazazedeleri aradığını söyledi.



Sözcü, üç sahil güvenlik gemisinin dalgalı deniz nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini kaydetti.



Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgede saatte 80 km/saat (50 mil/saat) hızla esen kuzeybatı rüzgârlarının etkili olduğunu duyurdu.