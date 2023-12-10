Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de hortumlar can kayıplarına neden oldu /10 Aralık 2023 20:06

ABD’de hortumlar can kayıplarına neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybederken, 150 bin kişi elektriksiz kaldı.

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Tennessee eyaletinde hortumlar en az altı kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Hortumlar nedeniyle evler zarar gördü, ağaçlar yıkıldı.

Hortumlar nedeniyle 23 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Nashville kenti hortumlardan en fazla olumsuz etkilenen bölgelerden.

Can kayıplarından üçü Nashville bölgesinde gerçekleşti.

Hortumlar elektriğin kesilmesine de neden oldu. 80 binden fazla kişinin evlerinde elektrik beklediği belirtiliyor.

220 bin kişinin yaşadığı Clarksville kentinde birçok ev zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Yetkililer acil durum ekiplerinin çeşitli bölgelerdeki durumlara müdahale etmekte olduğunu belirtiyor bölge halkına yollara çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Yetkililer hala arama-kurtarma aşamasında olduklarını vurguluyor.
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