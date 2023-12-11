İranlı aktivist Nergis Muhammedi adına Nobel Barış Ödülü'nü çocukları aldı

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Belediye Binası'nda düzenlenen törende, 2023 Nobel Barış Ödülü, 17 yaşındaki oğlu ve kızı tarafından temsil edilen hapisteki İranlı aktivist Nargis Muhammadi'ye takdim edildi.



Ülkesinde kadınların başörtüsü takma mecburiyetine ve uygulanan idam cezalarına karşı çıkan Muhammedi, sayısız kez tutuklanmasına ve ömrünün önemli bir kısmını demir parmaklıklar ardında geçirmesine rağmen on yıllardır demokrasi mücadelesini sürdürüyor.



İranlı kadın aktivist, insan hakları ve kadın hakları konusundaki faaliyetlerinden dolayı ekim ayında 2023 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.



Muhammedi, İran'da cezaevinde bulunduğu için yerel saatle saat 13.00'te Oslo Belediye Binası'nda düzenlenen prestijli ödül törenine katılamadı.



Ödülünü kendisi adına 17 yaşındaki ikizleri Ali ve Kiana Rahmani aldı.



Paris'te (sürgünde) yaşayan Kiana Rahmani, daha sonra annesinin cezaevinden yazdığı ve gizlice gönderdiği mektubu okudu.



Mektupta Muhammedi, İran hükümetinin "yıkıcı zulmüne karşı" verdiği mücadelede "en büyük ve en önemli destekçileri" olarak nitelendirdiği basın mensuplarına teşekkür ediyor.



Ayrıca mektubunda uluslararası medyanın "muhaliflerin, protestocuların ve insan hakları savunucularının sesini dünyaya duyurmada oynadığı rolden övgüyle bahseden Muhammedi, mesajını şöyle sürdürüyor:



"İran toplumunun küresel desteğe ihtiyacı var ve siz gazeteciler ve medya çalışanları, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin yıkıcı zulmüne karşı verilen zorlu mücadelede en büyük ve en önemli müttefikimizsiniz. Çabalarınız ve bizler adına yaptıklarınız için size içtenlikle teşekkür ediyorum. Gerçek şu ki İslam Cumhuriyeti rejimi meşruiyet ve toplumsal destek açısından en düşük seviyededir. Şimdi uluslararası toplumun İran halkını destekleme zamanıdır ve ben de bu konuda elimden gelen tüm çabayı göstereceğim."



Düzenlenen basın toplantısında annesinin mesajını okuyan Kiana Rahmani, daha sonra yaptığı duygusal konuşmada annesini bir daha görme konusunda umudunun çok az olduğunu söyledi.



Kiana, "Belki 30, 40 sene sonra görürüm ama sanırım kendisini bir daha göremeyeceğim. Ama bu önemli değil, çünkü annem her zaman kalbimde yaşayacak. Bunlar uğruna savaşmaya değecek değerler." dedi.