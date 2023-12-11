Fransız fırkateyni Kızıldeniz'de iki insansız hava aracı düşürdü

"Languedoc" isimli fırkateynin, ilk dronu cumartesi sabahı 09.30, ikincisini ise 23.30 sularında Yemen'in Hudeyde Limanı'na 110 km mesafede bir noktada imha ettiği belirtildi.



Fransa ordusundan yapılan açıklamada Kızıldeniz bölgesinde görev yapan Donanma'ya ait fırkateynin, kendisine doğru yaklaşan insansız hava araçlarını düşürdüğü aktarıldı.



Ancak Fransa, dronları kimin ateşlediği konusunda bir açıklamada bulunmadı.



Yemen'de başkent Sana dahil ülkenin büyük bir kısmının kontrolünü elinde bulunduran İran destekli Şii Husi hareketi, cumartesi günü bir açıklama yaparak, uyruklarına bakılmaksızın İsrail istikametine giden tüm gemilerin hedef alınacağını belirtmişti.



Husiler bu bağlamda tüm uluslararası nakliye şirketlerini İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarmıştı.



Bu arada Kızıldeniz açıklarında İHA'ların düşürülmesi hadisesi ilk değil.



Daha önce de ABD ve İsrail güçleri, çok sayıda dron saldırısı olduğunu ve bunları imha ettiklerini açıklamışlardı.