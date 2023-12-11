75 milyon yıllık T-Rex’in midesinde iki yavru dinozor fosili çıktı

Gorgosaurus ve birkaç milyon yıl sonra yaşamış olan daha ünlü Tyrannosaurus rex (T-Rex) adı verilen türler et yiyen bir dinozor grubu.



Uzmanlara göre bu fosil, tiranozorların beslenme stratejilerinin ve diyetlerinin yaşamları boyunca dramatik bir şekilde değiştiğini gösteriyor.



Kemikler üzerinde kalan diş izlerine dayanarak yapılan incelemelerde bunların bitki yiyen dinozorları avladıkları öngörülüyor.



Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan Royal Tyrrell Müzesi dinozor paleoekolojisi küratörü ve Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmanın editörü François Therrien, "Yetişkin tiranozorlar, ördek gagalı dinozorlar ve boynuzlu dinozorlar gibi büyük avları yakalayıp öldürmek için iyi donanımlıydı. Kafatasları ve dişleri, büyük avları ısırmak ve tutmakla ilişkili burulmaya dayanabilecek kapasitedeydi." diyor ve ekliyor:



"Buna karşılık, genç tiranozorların daha zayıf olan ısırıkları ve dişleri, avı tutmak için değil, kesici ısırıklar için idealdi. Daha küçük dinozor türlerini ve genç dinozorları avlamak için iyi bir donanıma sahiplerdi."



Araştırma, tiranozorların yaşamları boyunca farklı ekolojik hücreler işgal ettiklerini gösteriyor.



Buna göre ufak iken "mezopredatörler" (doğal ekosistemde, hem av hem de avcı olarak yer alan hayvanlar), ergen ve yetişkin olduklarında ise apeks yırtıcılar haline geliyorlar.



Bu da genç tiranozorların aynı av için yaşlılarıyla rekabet etmediği anlamına geliyor.



Therrien, "Genç tiranozorların bıçak gibi dişleri, hafif yapılı kafatasları, nispeten zayıf ısırıkları, uzun bacakları vardı ve çok sağlam yapılı, devasa kafatasları ve kemikleri ezmelerine olanak tanıyan daha kalın dişleri olan yetişkin tiranozorlara göre daha 'atletik' görünüyorlardı." diyor.



Yavru Gorgosaurus ise 330 kilo civarında ağırlığında ve yaklaşık 50 cm uzunluğunda bir kafatasına sahipti.



Fosil, Alberta'nın güneyindeki Dinozor İl Parkı'nda ortaya çıkarılmıştı.



Bu bölge, Kretase Dönemi'nde, Kuzey Amerika'yı ikiye bölen geniş bir iç denizin batı kıyısına yakın ormanlık bir kıyı ovası olarak biliniyor.



Calgary Üniversitesi'nden dinozor paleontoloğu ve çalışmanın eş lideri Darla Zelenitsky, "Citipler bir yuvaya yaklaşık 30 yumurta bırakan büyük kuluçkalara sahip olduklarından, yavruları ekosistemde bol miktarda bulunur ve genç tiranozorlar tarafından toplanmak için olgunlaşmış olurdu." şeklinde konuştu.



Araştırmaya göre citipes kemiklerindeki farklı mide asidi hasarına göre, yavrular farklı zamanlarda yenmiş ve Gorgosaurus son yemeğinden saatler ya da günler sonra bilinmeyen nedenlerle ölmüş.