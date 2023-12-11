Blinken: “İsrail, Filistinli sivilleri korumakta yetersiz”

İsrail'in Hamas’a saldırılarında en büyük destekçisi olan ABD’ye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçmaya çalışan Filistinli sivili korumada verdiği taahhütleri yerine getiremiyor.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken CNN kanalında yaptığı açıklamada, "Sivillerin korunması zorunludur" dedi. Blinken, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki dar bölgede Hamas’a karşı saldırılarını sürdürürken mümkün olduğunca çok Filistinli sivili korumakta yetersiz kaldığını söyledi.



Blinken, "Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmasızlık süreleri göremiyoruz. Sivillerin güvenli bir sığınak bulabilmesi için İsrail'in saldırmayacağı alanların sınır çizgilerinin netleştiğini göremiyoruz dedi.



"Sivilleri korumak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyen Blinken, İsrail'in sivilleri korumak için verdiği taahhütle ile binlerce kişinin öldürüldüğü gerçek arasındaki "uçurumun" mümkün olduğunca daraltılması gerektiğini kaydetti.



Blinken ABC kanalına yaptığı açıklamada da İsrail’in niyetleri ile sonuçları arasında uçurum olduğunu yineledi.



Herkesin, savaşın mümkün olduğunca çabuk bitmesini istediğini söyleyen Blinken, ancak saldırının ne zaman duracağına İsrail’in karar vereceğinin altını çizdi.



ABD Dışişleri Bakanı, Hamas'ın da İsrail'e yönelik saldırılarına son verebileceğini ve kalan rehineleri serbest bırakabileceğini belirtti.



"Büyük askeri harekat sona erdiğinde bu iş bitmiş olmayacak" diyen Blinken, "Filistinliler’in istekleri karşılanmadığı sürece" İsrail için kalıcı bir barış olmayacağını söyledi.