Trump: Dolandırıcılık davasında ifade vermeyeceğim

Trump'ın New York Başsavcısı Letitia James'in davasında son büyük savunma tanığı olarak Pazartesi günü tanık kürsüsüne dönmesi bekleniyordu. Dava, Trump'ın emlak imparatorluğunu tehdit ediyor ve başarılı bir işadamı olarak imajını derinden sarsıyor.



Trump, Truth Social platformunda tamamı büyük harflerle ve çok parçalı bir açıklamayla tanıklığını iptal ettiğini duyurdu; "PAZARTESI· GÜNÜ I·FADE VERMEYECEĞI·M" dedi.



"ZATEN HER ŞEYE İFADE VERDİM VE DAHA FAZLA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK" diye yazan Trump, Beyaz Saray'a yeniden seçilme şansını engellemek için, James ve diğer Demokratlar’ın hukuk sistemini silah olarak kullandıkları iddiasını da yineledi.



Trump 6 Kasım'da ifade verirken genellikle meydan okuyan ve öfkeli bir tavır sergilemişti. Eski başkan servetini savunurken ve yanlış yaptığını reddederken, "aşırı saldırgan" olmakla eleştirdiği yargıçla defalarca tartışmıştı.



Trump yaklaşık 3 buçuk saat boyunca eyalet avukatlarının sorularını yanıtlamış ve çoğu zaman uzun konuşmalar yapmıştı. Trump'ın dağınıl yanıtları yargıç Arthur Engoron'u kızdırmıştı. Engoron Trump'ı "Bu siyasi bir miting değil" diyerek uyarmıştı.



Trump Pazartesi günü ifade verecek olsaydı; sorgulamayı savunma avukatları yapacaktı. Ancak eyalet avukatları da kendisini çapraz sorguya çekebilecekti.



New York Başsavcısı Letitia James geçen yıl Trump'a, mali tablolarda servetini şişirerek bankaları, sigortacıları ve başka kuruluşları kandırdığı iddiasıyla dava açmıştı.



Engoron duruşmadan önce Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılık yaptığına karar verdi. Trump'a ait bazı mülklerin kontrolünün bir kayyum tarafından devralınmasına hükmetti; ancak temyiz mahkemesi bu kararı durdurdu.



New York eyaleti savcıları, Trump'ın birçok finans şirketinin kendisiyle iş yapmayı reddettiği bir dönemde bu şüpheli uygulamalarla sahibi olduğu golf sahaları, apartman binaları ve diğer mal varlıklarının parasal değerini olduğundan yüksek göstererek avantajlı şartlarla krediler aldığını kaydediyor. İddia makamına göre Trump, servetini 2 milyar dolar daha yüksek göstererek 100 milyon dolarlık kazanç elde etti.