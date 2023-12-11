Uçuk virüsleri Alzheimer'ı mi tetikliyor?

Uçuk virüsleri Alzheimer'a neden olur mu?





Tip 2 beyin yaşlanmasını hızlandırır mı?





Kaç çeşit herpes virüsü var?





Herpes virüslerine karşı korunmak mümkün mü?

Bugüne kadar herpes simpleks virüslerine karşı izin çıkmış bir aşı bulunmuyor. Herpes simpleks 2'ye karşı BioNTech tarafından geliştirilen aşı, halihazırda klinik deney aşamasında.