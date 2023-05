ABD’de kullanılan oyların Türkiye yolculuğu başladı

Yurt dışı oyları şimdiye kadar temsilciliklerde bir diplomat ve üç siyasi parti temsilcisinin aynı anda dört farklı anahtarla açıp kapatabildiği güvenli odalarda saklandı. Siyasi partilerin temsilcileri, yurt dışı oylarının oldukça güvenli bir şekilde saklandığını belirttiler.



ABD’de en fazla oy New York’ta kullanıldı. New York Başkonsolosluğuna kayıtlı 49 bin 188 seçmenden 20 bin 253’nün kullandığı oylar, Türkevi’nde görevli diplomatlar ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde diplomatik kurye yazılı torbalara konulduktan sonra mühürlendi.



New York’taki oylar 22 diplomat ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türkiye’ye gidecek



CHP New York Seçim Koordinatörü Suat Günderen, VOA Türkçe’ye oylama sonrasında yapılan işlemler ve seçmenlerin oylarının Türkiye’ye nasıl ulaşacağıyla ilgili görüşlerini aktardı.



Günderen, oy verme işlemlerini Türkevi, Long Island ve South New Jersey’de yüze yakın arkadaşıyla takip ettiğini belirterek “Sorunsuz bir şekilde bitirdik. Şu anda New Başkonsolosluğu’nda kullanılan oyların güvenli bir şekilde Türkiye’ye gönderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Türkiye’den gelen 17 diplomat ve burada görevli beş diplomat arkadaşımız oyları Türkiye’ye götürecek. Onların işlemleri yapılıyor. Diplomatik kargo olarak oylar onlara zimmetlenecek. Uçak kargo bölümüne verilmeden bizlerin gözetiminde ve onların denetiminde uçağın yolcu bölümünde koltuklara konulacak. Bizde onlarla birlikte İstanbul’a gideceğiz. İstanbul Havaalanı’nda gelen Cumhuriyet Savcılarımıza, parti görevlilerine ve gelen polis arkadaşlara teslim edilecek. Ondan sonra da oradaki arkadaşlar oyların Ankara Ticaret Odası’na kadar olan bölümünü tamamlayacaklar” dedi.



“Buradaki oy kullanma arzusu Türkiye’ye de yansırsa çok güzel sonuçlar alınır”



Günderen, Ankara’da 14 Mayıs gecesi gerçekleşecek oy sayımında da müşahit olarak görev yapacağını, bir vatandaş olarak görevini yaptığını belirtti. Her oy sandığının ayrı ayrı paketlenerek mühürlendiğini, 22 diplomata ikişer oy torbası olarak zimmetleneceğini kaydetti.



Günderen, seçimlere katılımlarla ilgili olarak, “Buradaki katılım o kadar iyiydi ki, yeni oy kullananlar, gençler, daha önce gelmemiş, oy kullanmamış insanlar gelip burada oylarını kullandılar. Buradaki oy kullanma isteği, arzusu eğer Türkiye’ye yansırsa çok güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Umuyorum, diliyorum ki ilk defa oy kullanan arkadaşlar sandığa gitsinler. Daha önce oy kullanmamış olan benim bir oyumdan ne olur demeden lütfen sandığa gitsinler çünkü bu seçimler Türkiye’nin 21. Yüzyılda en büyük dönüm noktası” diye konuştu.



New York'ta 20 bın 253 seçmenin kullandığı oylar bulunan torbalar, Türkevi'nden JFK Havalimanı'na ulaştırıldı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra 5 siyasi parti temsilcisi ve 22 diplomat, İstanbul'a götürülecek oy torbalarının check-in işlemlerini birlikte yaptırdı.