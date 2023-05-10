Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de kullanılan oyların Türkiye yolculuğu başladı /10 Mayıs 2023 07:40

ABD’de kullanılan oyların Türkiye yolculuğu başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışındaki bir milyon 674 bin seçmenin temsilciliklerde, 124 bin 455 seçmenin sınır kapılarında, toplamda bir milyon 798 bin 505 kişinin oy kullandığını açıkladı. ABD’de 53 bin seçmen oy kullandı. ABD’de kullanılan oylar 9 Mayıs’tan itibaren Türk Hava Yollarına bağlı tarifeli uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor. Oylar, uçağın kargo bölümünde değil, yolcu koltuklarında diplomatlar ve parti temsilcilerinin gözetiminde gönderiliyor.

SHABER3.COM

Yurt dışı oyları şimdiye kadar temsilciliklerde bir diplomat ve üç siyasi parti temsilcisinin aynı anda dört farklı anahtarla açıp kapatabildiği güvenli odalarda saklandı. Siyasi partilerin temsilcileri, yurt dışı oylarının oldukça güvenli bir şekilde saklandığını belirttiler.

ABD’de en fazla oy New York’ta kullanıldı. New York Başkonsolosluğuna kayıtlı 49 bin 188 seçmenden 20 bin 253’nün kullandığı oylar, Türkevi’nde görevli diplomatlar ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde diplomatik kurye yazılı torbalara konulduktan sonra mühürlendi.

New York’taki oylar 22 diplomat ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türkiye’ye gidecek

CHP New York Seçim Koordinatörü Suat Günderen, VOA Türkçe’ye oylama sonrasında yapılan işlemler ve seçmenlerin oylarının Türkiye’ye nasıl ulaşacağıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Günderen, oy verme işlemlerini Türkevi, Long Island ve South New Jersey’de yüze yakın arkadaşıyla takip ettiğini belirterek “Sorunsuz bir şekilde bitirdik. Şu anda New Başkonsolosluğu’nda kullanılan oyların güvenli bir şekilde Türkiye’ye gönderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Türkiye’den gelen 17 diplomat ve burada görevli beş diplomat arkadaşımız oyları Türkiye’ye götürecek. Onların işlemleri yapılıyor. Diplomatik kargo olarak oylar onlara zimmetlenecek. Uçak kargo bölümüne verilmeden bizlerin gözetiminde ve onların denetiminde uçağın yolcu bölümünde koltuklara konulacak. Bizde onlarla birlikte İstanbul’a gideceğiz. İstanbul Havaalanı’nda gelen Cumhuriyet Savcılarımıza, parti görevlilerine ve gelen polis arkadaşlara teslim edilecek. Ondan sonra da oradaki arkadaşlar oyların Ankara Ticaret Odası’na kadar olan bölümünü tamamlayacaklar” dedi.

“Buradaki oy kullanma arzusu Türkiye’ye de yansırsa çok güzel sonuçlar alınır”

Günderen, Ankara’da 14 Mayıs gecesi gerçekleşecek oy sayımında da müşahit olarak görev yapacağını, bir vatandaş olarak görevini yaptığını belirtti. Her oy sandığının ayrı ayrı paketlenerek mühürlendiğini, 22 diplomata ikişer oy torbası olarak zimmetleneceğini kaydetti.

Günderen, seçimlere katılımlarla ilgili olarak, “Buradaki katılım o kadar iyiydi ki, yeni oy kullananlar, gençler, daha önce gelmemiş, oy kullanmamış insanlar gelip burada oylarını kullandılar. Buradaki oy kullanma isteği, arzusu eğer Türkiye’ye yansırsa çok güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Umuyorum, diliyorum ki ilk defa oy kullanan arkadaşlar sandığa gitsinler. Daha önce oy kullanmamış olan benim bir oyumdan ne olur demeden lütfen sandığa gitsinler çünkü bu seçimler Türkiye’nin 21. Yüzyılda en büyük dönüm noktası” diye konuştu.

New York'ta 20 bın 253 seçmenin kullandığı oylar bulunan torbalar, Türkevi'nden JFK Havalimanı'na ulaştırıldı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra 5 siyasi parti temsilcisi ve 22 diplomat, İstanbul'a götürülecek oy torbalarının check-in işlemlerini birlikte yaptırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de kullanılan oyların Türkiye yolculuğu başladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:11