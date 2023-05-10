Samanyolu Haber /Dünya / Papa: Hükümetten bazı isimler kafamı koparmaya çalıştı /10 Mayıs 2023 07:31

Papa: Hükümetten bazı isimler kafamı koparmaya çalıştı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in başpiskoposluğunu yaptığı sırada hükümetten bazı kişilerin askeri diktayla iş birliği yaptığı efsanesine dayanarak "kafasını koparmak" istediğini söyledi.

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Papa Francis, diktatörlük zamanında orduyla iş birliği yaptığı yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğun belirtti.

Papa bu sözleri, 29 Nisan'da ziyarette bulunduğu Budapeşte'de Cizvitlerle bir araya geldiği özel bir toplantıda sarf etti. Kendisi de bir Cizvit olan Papa'nın yorumları salı günü yayınlanan İtalyan Cizvit dergisi Civilta Cattolica'da yayınlandı.

Papa'nın ziyareti sırasında Cizvit tarikatı mensubu bir kişi diktatörlük zamanında Buenos Aires'in gecekondu mahallelerinde yardım faaliyetlerinde bulunan fakat ordu tarafında solcu gerillalara yardım etmekle suçlanıp tutuklanan Macaristan doğumlu rahip Frenc Jalics ile ilişkisini sordu. Jalica, 1976 yılında Uruguaylı rahip Orlando Yorio ile birlikte tutuklanmıştı. Yorio 2000 yılında, Jalics de 2021 yılında hayatını kaybetti.

Papa Francis, 2013 yılında göreve seçildiğinde Arjantinli bir gazeteci Francis'i iki rahibe ihanet etmekle suçlamıştı.

Francis "(Diktatörlük zamanında) durum çok karmaşık ve toz dumandı. Sonra benim onları tutuklanmaları için ele verdiğim efsanesi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Francis bu iddiaları hep reddetmişti ve Papa seçildiğinde de Jalics bir açıklama yayınlayarak tutuklanmasının Francis'in hatası olmadığını belirtmişti.

Papa, hükümet içerisinde bu iddialara prim veren bazı kişilerin "kafasını koparmak" istediğini ama 2010 yılında 3 yargıçtan oluşan bir panele ifade verdikten sonra aklandığını vurguladı.

Papa detay vermezken Buenos Aires'te başpiskoposluk yaptığı sırada dönemin Devlet Başkanı Cristina Fernandes de Kirchner ile zorlu bir ilişkisi olduğu biliniyor.

Kirchner, papa olmadan önceki ismi olan Jorge Mario Bergoglio'yu siyasi olarak taraf tutmakla suçluyordu.

Francis, Budapeşte'deki toplantıda papa olduktan sonra kendisini sorgulayan üç yargıçtan biriyle görüştüğünü ve o dönem hükümetten suçlu bulunması için talimat aldıklarını açıkça aktardığını belirtti.
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