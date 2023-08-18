Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı /18 Ağustos 2023 18:14

ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı

ABD, Danimarka ve Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 vermesini onayladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

Washington yönetimi, Danimarka ve Hollanda’nın sahip oldukları F-16'ları Ukrayna'ya göndermelerine izin verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına birer mektup göndererek, pilot eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın talep ettiği F-16'ların transfer onayının hızlandırılması için iki ülkeye güvence verdi.

Blinken mektupta "ABD'nin hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferine hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine tam destek verdiğini ifade etmek için yazıyorum." İfadelerini kullandı.

Blinken, Reuters haber ajansı tarafından görülen mektupta Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenlik ihlallerine karşı kendini savunabilmesi kritik önemini koruduğunu belirtti ve F-16 transferine ilişkin taleplerin onaylanmasının "Ukrayna'nın ilk pilot grubu eğitimlerini tamamlar tamamlamaz yeni kabiliyetlerinden tam olarak yararlanmasına olanak sağlayacaktır." diye yazdı.

Ukraynalı pilotlar eğitimlerini tamamladıktan sonra uçakların teslim edileceği iddia ediliyor. Öngörülen süre ise üç ay deniyor. 

Bu ay, 11 ülkeden oluşan bir koalisyonun Ukraynalı pilotlara F16 savaş uçağı eğitimine başlaması gerekiyordu, ancak Ukraynalı pilotların İngilizce dil yeterliliklerinin olmaması nedeniyle eğitimler ertelendi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Poulsen Temmuz ayında yaptığı açıklamada, eğitimlerin sonuçlarını 2024'ün başlarında görmeyi umduğunu söylemişti.

Daha önce Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ignat, bir Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada Kiev'in F-16 savaş uçaklarını bu sonbahar ve kışta kullanamayacağını belirtmişti.
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