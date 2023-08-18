İnterpol’e Rusya’dan sınırlama geldi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Komersant gazetesi tarafından verilen habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkede uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün yetkilerini sınırladı.





İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İnterpol ofisine tebliğ edilen genelgeye göre, İnterpol bürosu yalnızca anket ve soruşturma yapabilecek. Bu kapsamda kişilerin teşhisini de belirleyebilecek.





Genelgeye göre, Interpol artık Rusya'da operasyonel arama faaliyetleri yürütemeyecek.





Interpol, 195 üyesiyle dünyanın en büyük uluslararası polis teşkilatıdır. Interpol, suçla mücadelede ulusal kolluk kuvvetlerinin koordinasyonundan sorumludur.





Rusya, 1990 yılında Interpol'e katıldı. 1996 yılından bu yana, Interpol aracılığıyla uluslararası polis işbirliği yapan İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Interpol Ulusal Merkez Bürosu faaliyet göstermektedir.