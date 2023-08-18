Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın sesini taklit edip dolandırıcılık yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı /18 Ağustos 2023 19:25

Erdoğan’ın sesini taklit edip dolandırıcılık yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih Emre H'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanan Fatih Emre H’nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, “Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin” gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.

Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.

Şüpheli, MİT’in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak dün emniyet birimlerine teslim edilmiş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
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