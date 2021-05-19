Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri'nden Erdoğan'a kınama /19 Mayıs 2021 10:06

ABD Dışişleri'nden Erdoğan'a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderlerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor" denildi.

Erdoğan ve Türkiye liderlerine 'daha fazla şiddeti kışkırtabilecek sözlerden kaçınma' çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye'yi (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı sona erdirme çalışmalarında ABD'nin yanında yer almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Anti-Semitist dilin hiçbir yerde yeri yoktur" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD, tüm biçimleriyle Yahudi karşıtlığıyla mücadele etme konusunda son derece kararlıdır. Yahudi karşıtlığına sıklıkla eşlik eden şiddeti ve onu kuvvetlendiren tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara her zaman gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle yanıt vermeliyiz."
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