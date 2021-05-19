Samanyolu Haber /Gündem / Hadi Özışık’tan dikkat çeken Mehmet Ağar açıklaması /19 Mayıs 2021 09:50

Hadi Özışık’tan dikkat çeken Mehmet Ağar açıklaması

Yandaş gazeteci Hadi Özışık'ın Sedat Peker ile görüşmesinde Mehmet Ağar ile ilgili sözleri dikkat çekti

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Yandaş gazeteci Hadi Özışık’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında aracılık yaptığını yalanlaması üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6 gün önce aralarında geçen görüntülü konuşmayı yayınladı. Yayınlanan videoda Hadi Özışık, iş insanı Mübariz Mansimov’u tehdit ederek Yalıkavak Marina’ya çöken eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a ‘aptal herif’ diye hitap etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğü ifade edilen Hadi Özışık, Halk TV’ye açıklama yaparak, “Görüşen şerefsizdir” yönünde açıklama yaptı.

Bunun üzerine Hadi Özışık’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı. Hadi Özışık’ın Peker ile konuşmasında Süleyman Soylu ve oluşan gündeme ilişkin Peker’e bilgi verdiği görüldü.

Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aracılık edenin kendisi değil kardeşi Süleyman Özışık olduğunu belirterek Sedat Peker’e  ‘‘Abi gözünü seveyim benim adımı niye geçirdin… Benim ismimin sende gizli kalması gerekir.’’ Demesi üzerine Peker, “Sen olayın şahidisin. Sen Süleyman Bey’le görüşmeye gidiyorsun bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım” diye cevap veriyor.

Peker’in yayınladığı ikinci Hadi Özışık videosunda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek’in savcıların harekete geçmesini istediği yönünde açıklama yaptığı Sedat Peker’e önemli bir gelişme olarak iletiyor. Bunun üzerine Sedat Peker, ‘‘Allah vardı bunlar yemin ediyorum Gayretullah’a savaş açtı. Bu kadar zulüm arşı aleme ulaştı.’’ diye cevap veriyor.

Görüşmenin devamında adı sık sık organize suç örgütü lideriyle anılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Saygı Öztürk’e Yalıkavak Marina’ya çökme olayı ile ilgili konuşmasının sosyal medyada gündem olduğunu söyleyen Hadi Özışık, ‘‘Aptal herif diyor ki ‘biz olmasak buraya mafya çökerdi. Bizimkine (Süleyman Soylu) en büyük darbeyi vuruyor. Burada asayiş yok ben sağlarım mesajı veriyor. Ben ona sordum ‘bu olaya o kadar AK Partili varken sen niye atlıyorsun’ diye sordum hiç cevap vermedi. Burada bir strateji mi uyguluyor başka bir şey mi bilmiyorum.’’ şeklinde konuşuyor.
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