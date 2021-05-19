Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklu sayısını gizleyen Adalet Bakanlığı'na örgütlerden çağrı /19 Mayıs 2021 10:07

Hasta tutuklu sayısını gizleyen Adalet Bakanlığı'na örgütlerden çağrı

Covid-19 salgınında cezaevlerinden korkutan haberler gelirken, Adalet Bakanlığı suskunluğa gömüldü. 21 Şubat'tan bu yana cezaevlerindeki tutuklu hastalar ve cezaevlerinin durumu hakkında açıklama yapmayan Adalet Bakanlığı'na 10 farklı örgütten kamuoyuna açıklama yapma çağrısı geldi.

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Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları, pandemide hapishanelerin durumuyla ilgili Adalet Bakanlığını derhal açıklama yapmaya çağırdı.

SALGIN VARYANTLARINDAKİ ARTIŞA RAĞMEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, İstanbul Tabip Odası, SES ve İnsan Hakları Derneğinin de aralarında bulunduğu 10 örgüt, ortak açıklama yayımlayarak hapishanelerin durumuna dikkat çekti. Açıklamada, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından salgın sürecinde üç kez açıklama yapıldığı, son açıklamanın 21 Şubat’ta yayımlandığı belirtildi. Hapishanelerdeki duruma ilişkin 21 Şubat’tan bu yana kamuoyuyla herhangi bir bilginin paylaşılmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Günlük vaka sayıları şubat ayında 8 binken mayıs ayında 60 bini aştı. Brezilya, İngiltere, Hindistan varyantları tespit edildi. Tüm bu değişimlere rağmen 22 Şubat’tan bu zamana kadar; uygulamada ne gibi önlemler alındığı, nasıl bir değişikliğe gidildiği, kaç mahpusa PCR testi yapıldığı, kaçının testinin pozitif çıktığı, kaçının hastanede tedavi gördüğü, kaçının hayatını kaybettiği konularında kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadı” denildi.

BAKANLIKTAN ACİL CEVAP BEKLİYORLAR

Açıklamaya göre sivil toplum örgütleri, hapishanelerde kaç mahpusa aşı yapıldığına ilişkin bilgi edinme başvurularında bulundu; ancak yanıt alamadı. Bu başvurulara “60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan mahpuslara aşı yapıldığı” şeklinde genel bir cevap verildi. 10 örgütten yapılan ortak açıklamada Adalet Bakanlığı’nın bir an önce şu soruları yanıtlaması talep edildi: “Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpusa PCR testi yapıldı? Kaç mahpusun PCR testi sonucu pozitif çıktı? Kaçı Covid-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördü, görüyor? Kaçı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi? Kaçı Kovid-19 dışındaki salgın hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti? Hapishanelerin hangilerinde ve kaç mahpusa Kovid-19 aşısı yapıldı?”
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