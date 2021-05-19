Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan AİHM'de Türkiye'ye dava açtı /19 Mayıs 2021 10:13

Ermenistan AİHM'de Türkiye'ye dava açtı

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki savaşta oynadığı rolden ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine dava başvurusunda bulundu. Strasbourg'daki mahkeme Salı günü yaptığı açıklamada "devletler arası dava" başvurusunun 9 Mayıs tarihinde kendilerine ulaştığını duyurdu.

Davanın 27 Eylül-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye'nin oynadığı rolle ilgili olduğu belirtildi. Ermenistan Türkiye'yi çatışmalar sırasında Azerbaycan silahlı güçlerini desteklemekle suçluyor.

AİHM başvurunun incelemeye alındığı ve mahkemenin ilk iş olarak başvurunun kabul edilebilir olup olmadığının incelendiğini açıkladı. Davanın kabul edilmesi halinde Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediği hususunda yargılanacak.

Ermenistan ve Azerbaycan daha önce birbirleri hakkında da AİHM'e insan hakkı ihlali suçlamasıyla dava başvurusunda bulunmuştu.

Dağlık Karabağ'da geçen yıl meydana gelen savaşta Azerbaycan ordusu 1990'lı yılların başında kaybettiği topraklarını geri almayı başardı. Çatışmalarda 6 binden fazla insan hayatını kaybederken Rusya'nın arabuluculuğuyla iki ülke arasında 9 Kasım tarihinde ateşkes anlaşması imzalandı ve anlaşma bir gün sonra yürürlüğe girdi. Bölgede çatışmaların yeniden başlaması endişesi ise sürüyor. Kısa süre önce Ermenistan Azerbaycan'a sınır ihlali suçlamasında bulundu, Bakü ise bu iddiayı yalanladı.

47 üyesi olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde üye ülkeler de birbirleri aleyhine dava açabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermenistan AİHM'de Türkiye'ye dava açtı Sonraki Haber >>

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:15