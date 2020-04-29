Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD ekonomisi yıllar sonra küçüldü /29 Nisan 2020 20:31

ABD ekonomisi yıllar sonra küçüldü

ABD ekonomisi 2020'nin Ocak-Mart döneminde yüzde 4,8 daraldı. Corona virüsü salgınının ekonomik büyümeye ilk etkisi görülmüş olurken, Donald Trump'ın başkanlık dönemindeki ilk küçülme olarak kayıtlara geçti. Bloomberg, son 80 yılın en büyük krizinin gelmekte olduğuna işaret etti. Tahminler, ikinci çeyrekteki daralmanın yüzde 65'e kadar yükselebileceği yönünde.

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ABD ekonomisi, 11 yıl süren rekor genişleme döneminin ardından 2020’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 küçüldü. Böylece, corona virüsü salgınının ekonomik büyüme üzerindeki ilk etkisi görülmüş oldu.

Bloomberg, son 80 yılın en derin krizinin gelmekte olduğuna dikkat çekti.Dünyanın en büyük ekonomisinde yüzde 4,8’lilk küçülme, 2008’de başlayan finansal kriz sonrasındaki en sert daralma oldu. Bu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki ilk ekonomik küçülme oldu.

Salgın nedeniyle birçok işletme ve fabrika kapanırken ya da düşük kapasiteyle çalışırken, ABD’de beş haftada 26 milyon kişi işsiz kaldı.ABD, 1 milyonu aşan vaka, 58 bini aşan ölüm sayısıyla salgının en çok etkilediği ülke konumunda bulunuyor.

ASIL KÜÇÜLME İKİNCİ ÇEYREKTE

ABD ekonomisinde salgının asıl etkisinin ikinci çeyrekte görülmesi bekleniyor. Bloomberg Economics yüzde 37, Unicredit yüzde 65 küçülme öngörüyor.
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