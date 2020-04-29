ABD ekonomisi yıllar sonra küçüldü

ABD ekonomisi, 11 yıl süren rekor genişleme döneminin ardından 2020’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 küçüldü. Böylece, corona virüsü salgınının ekonomik büyüme üzerindeki ilk etkisi görülmüş oldu.







Bloomberg, son 80 yılın en derin krizinin gelmekte olduğuna dikkat çekti.Dünyanın en büyük ekonomisinde yüzde 4,8’lilk küçülme, 2008’de başlayan finansal kriz sonrasındaki en sert daralma oldu. Bu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki ilk ekonomik küçülme oldu.





Salgın nedeniyle birçok işletme ve fabrika kapanırken ya da düşük kapasiteyle çalışırken, ABD’de beş haftada 26 milyon kişi işsiz kaldı.ABD, 1 milyonu aşan vaka, 58 bini aşan ölüm sayısıyla salgının en çok etkilediği ülke konumunda bulunuyor.





ASIL KÜÇÜLME İKİNCİ ÇEYREKTE





ABD ekonomisinde salgının asıl etkisinin ikinci çeyrekte görülmesi bekleniyor. Bloomberg Economics yüzde 37, Unicredit yüzde 65 küçülme öngörüyor.