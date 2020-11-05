Samanyolu Haber /Dünya / ABD halkı bazı eyaletlerde esrara 'evet' dedi /05 Kasım 2020 15:53

ABD halkı bazı eyaletlerde esrara 'evet' dedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi için sandık başına giden vatandaşlar bazı eyaletlerde aynı zamanda esrar kullanımının yasalaşması teklifini de oyladı.

SHABER3.COM

Anketlere göre de değişik politik görüşlerden insanların (Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve Bağımsızlar) çoğunluğu bu eyaletlerde esrarın yasal olması gerektiği konusuna olumlu yaklaşıyor.

Seçimle birlikte Missisipi, Güney Dakota, Arizona, Montana ve New Jersey eyaletlerinde esrar kullanımının en az bir şekli kabul edilmiş oldu. Buna göre bu eyaletlerden bazılarında yetişkinlerin keyif amaçlı kullanımı bazı eyaletlerde de medikal amaçlı kullanımın önü açıldı.

Tüm eyaletlerde esrar en az bir formda yasal

Euronews'in haberine göre böylelikle esrarın artık 15 eyalette yetişkin kullanımı, 36 eyalette ise medikal kullanımı mümkün hale geldi. Oregon ve Washington D.C gibi bazı eyaletler ise bunu daha da ileri götürerek halüsinojen (psikedelik) mantar kullanımını da yasal hale getirdi. Hatta Oregon'da artık kokain, eroin ve metamfetamin gibi daha sert uyuşturucuların küçük miktarlarda bulundurulmasına hapis cezası verilmeyecek.

10 yıl öncesine kadar her yerde yasaktı

Ülkede sadece 10 yıl öncesine kadar 51 eyaletin tümünde bu uyuşturucular yasaktı ve ciddi cezalar veriliyordu. İlk olarak 2012'de Colarado ve Washington esrarın keyif amaçlı kullanılmasına müsaade eden eyaletler oldular. O zamana kadar sadece Kaliforniya'da esrar medikal maçlı olarak kullanılabiliyordu.

Şimdi önce eyaletlerde yasa yapıcılar halkın talebi doğrultusunda yeni düzenlemeler oluşturacak. Daha sonra federal düzeyde bir düzenlemeye gidileceği düşünülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD halkı bazı eyaletlerde esrara 'evet' dedi Sonraki Haber >>

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

“Journalist Post” yayında

“Journalist Post” yayında

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:20