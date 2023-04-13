ABD ile Rusya arasında gizli belge krizi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





New York Times’in bildirdiğine göre, ABD ve NATO'nun karşı saldırı öncesinde Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirme planlarını ayrıntılarıyla anlatan gizli askeri belgeler sosyal medyaya sızdırıldı.





ABD yönetiminden üst düzey temsilcilerine atıfta bulunan New York Times, Pentagon'un bu sızıntıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.





Amerika’lı bazı uzmanlar belgelerin "Kremlin dezenformasyonunu yaymak için seçici olarak değiştirilebileceği" şeklinde yorum yapmıştı.





Ancak olayın dünya basınında gündem olmasının ardından daha fazla sessiz kalamayan ABD’li makamlar, olaya ilişkin ceza davası açtı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Adalet Bakanlığı’nın gizli askeri belge sızıntısıyla ilgili cezai soruşturma başlattığını açıkladı. Austin, “Dosya Adalet Bakanlığı’na verildi. Bakanlık da cezai soruşturma başlattı” ifadesini kullandı.





Halbuki başta Pentagon olmak üzere ABD’li yetkililer, deşifre olan gizli belgelerin içeriklerini önce yalanlamış, gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.





Sızıntıyla ilgili ilk bilgiyi 6 Nisan’da aldığını söyleyen Austin, o günden bu yana, yaşananlara tepkiyi görüşmek için bakanlığın üst düzey yöneticileriyle her gün brifingler düzenlediklerini anlattı.





Austin ayrıca sızdırılan gizli askeri belgelerin 28 Şubat ile 1 Mart 2023 tarihlerine ait olduğunu da bildirdi. Belgelerdeki bazı bilgiler daha geniş tarihleri içeriyor ve 30 Nisana kadar hazırlanması gereken tugaylardan bahsediyor.





Ukrayna’da NATO askerleri mi var?





ABD istihbaratına ait olan ve basına sızdırılan gizli belgelerde, Ukrayna’da Rus ordusuna karşı savaşan NATO’ya ait özel kuvvetlere ilişkin bilgiler de bulundu.





BBC’nin haberine göre, ingiliz medyası, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgilere rastladı.





ABD istihbaratının ‘çok gizli’ şerhinin yer aldığı 23 Mart tarihli bir belgesinde, Ukrayna'ya İngiltere'nin 50, Letonya’nın 17, Fransa'nın 15, ABD'nin 14, Hollanda'nın ise 1 özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor.





Ancak söz konusu belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yer ya da yaptığı görev hakkında bilgi verilmiyor.





İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde ise bu kişilerin ‘NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesi’ olabileceği iddia ediliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, ve adı geçen diğer ülke yetkilileri medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan bilgiler ile ilgili yorum yapmayı reddetti.





Rusya: Gizli belgelerle dezenformasyon yapılıyor





Rusya, Pentagon’a ait gizli belgelerin basına sızdırılması olayına temkinli yaklaşıyor. Olaya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak yine de bazı Rus askeri uzmanlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gizli planlarının sızmasının uzun süredir duyurulan büyük ölçekli Ukrayna saldırısının planlarında bazı değişiklikler yapılmasına yol açabileceği görüşüne sahip.