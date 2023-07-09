Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin 500’üncü’ gün mesajı /09 Temmuz 2023 16:29

ABD’nin 500’üncü’ gün mesajı

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın 500’üncü günü geride kalırken, Kiev yönetiminin en büyük müttefiki ABD’den destek mesajı geldi

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

ABD Dışişleri Bakanlığı, savaşın 500’üncü gününe ilişkin mesaj yayımladı.
Mesajda, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve diğer alanlardaki yardımların süreceği vurgulandı. “Ukrayna’da 500 günlük dirence işaret” başlıklı mesajda, Ukrayna’nın kendisini Rusya'ya karşı savunması övüldü.  Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın önündeki en büyük engelin Rus hükümeti olduğu öne sürülen mesajda, "ABD, yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve Kremlin'in savaşma kabiliyetini etkileyecek diğer önlemler yoluyla Rus hükümetine ciddi maliyetler yüklemeye ve uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verebilirliği sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı. 
Mesajda Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve diğer alanlardaki yardımların süreceği vurgulanarak, “Böylece Ukrayna, kendisini savunmaya devam edebilir ve zamanı geldiğinde müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.
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