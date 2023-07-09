Misket bombası gerilimi artıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Moskova, Beyaz Saray’ın daha önce bu bombanın kullanılmasının “savaş suçu” olduğu açıklamasını hatırlattı:







28 Şubat 2022’de, Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, kendisine sorulan ‘Rusya’nın Ukrayna’da misket bombası kullandığı iddiaları var bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorusuna, bizim elimizde bu konuda teyit edilmiş kesin bir bilgi yok ancak bu iddialar doğruysa bu kesinlike savaş suçudur’ ifadelerini kullanmıştı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği verecek olmasına karşılık, Beyaz Saray’ın daha önce bu bombanın kullanılmasının “savaş suçu” olduğu açıklamasını hatırlattı.





Bir buçuk yıl sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Beyaz Saray’daki basın toplantısında Ukrayna’ya misket bombası gönderme niyetlerini açıkladığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’nin açıklamasını beklediklerini ifade etti.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Ukrayna’yı savunmasız bırakmayacaklarını” belirterek, ülkeye misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı. Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna’ya misket bombaları vermenin “kolay bir karar” olmadığını ifade etmişti.





2008'de imzalanan sözleşmeyle yasaklandı





Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı 2008'de imzalanan sözleşmeyle yasaklanmıştı.





Misket bombalarına, hedefte ayrım gözetmeksizin kullanılması ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle sivil ölümlerine yol açtığı için karşı çıkılıyor.





Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil. Anlaşmaya taraf olan 123 ülkenin büyük çoğunluğu belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya bomba stoklarını imha etti.