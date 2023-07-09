İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta başlıyor

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle gündeme gelen NATO'nun genişlemesi ve bu çerçevede İsveç'in ittifaka katılımı açısından Pazartesi günü kritik bir hafta başlıyor.





Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO Zirvesi İskandinav ülkesi İsveç'in katılımının bu yaz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirlenmesi açısından önemli olacak.





Zirvede İsveç'in İttifak üyeliğinin yanı sıra Ukrayna ile ilgili son gelişmeler, NATO'nun Ukrayna'ya desteği ve bu kapsamda silah ve mühimmat sevkiyatı ile Ukrayna'nın olası NATO üyeliği gibi konular da masadaki gündem maddeleri.





İsveç'in üyeliğine Türkiye'nin ve Macaristan'ın onay verip vermeyeceği ve bununla ilgili yapılacak görüşmeler ise zirve gündeminin üst sıralarında.





Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya tarafsızlık politikalarını terk ederek NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Türkiye bu iki ülkenin katılımı için "terörle mücadele" başta olmak üzere bazı alanlardaki beklentilerinin karşılanmasını şart koşmuş ve üç ülke arasında NATO'nun Haziran 2022'deki Madrid zirvesinde ortak bir memorandum üzerinde uzlaşılmıştı.





Erdoğan ile İsveç Başbakanı görüşecek

İsveç'in üyeliği ile ilgili kritik bir görüşme zirvenin hemen öncesinde Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşecek.





Stoltenberg, geçen perşembe günü Brüksel'de ortak mekanizma toplantısının ardından iki lider ile görüşeceğini açıklamıştı. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için kurulan ortak mekanizmanın beşinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada görüşmenin "aradaki farklılıkları giderme amacını taşıdığını" söyleyerek, şunları kaydetmişti:





"Farklılıkları gidermenin tek yolu NATO'da hep yaptığımız gibi oturup istişare etmektir. Bugünkü toplantıda iyi ilerleme kaydettik. Gelecek hafta NATO Zirvesi'nde olumlu bir karara varmak kesinlikle mümkün. Hepimiz İsveç'in üyelik başvurusunun onaylanmasının en kısa sürede olması gerektiğinde mutabık kaldık."





Erdoğan ile yapılacak görüşmede aradaki farklılıkların giderilmesinin mümkün olup olmayacağı ise şu an için belirsiz. Her ne kadar Ankara son haftalarda İsveç'in üyeliği ile ilgili daha çok olumsuz tonda açıklamalar yapsa da geçen sene Madrid zirvesinde olduğu gibi diplomatik çabalarla son anda bir uzlaşı beklentisi zayıf da olsa halen sürüyor.





Stoltenberg'in Vilnius'tan bir karar çıkması için "bu hafta sonu çok çalışacaklarını" söylemesi diplomasiye hâlâ yer olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.





Biden: İsveç'in üyeliğini sabırsızlıkla bekliyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı görüşme de İsveç konusunda çözüm arayışının son ana kadar devam ettiğinin göstergelerinden biri.



